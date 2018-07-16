С начала года российские морские торговые порты нарастили перевалку контейнеров на 11,6%

По данным АСОП, с начала года контейнерооборот портов РФ вырос до 2,5 млн TEU, что превышает показатель 2017 года за январь-июнь на 11,6%. Перевалка импортных контейнеров за отчетный период составила 1,08 млн TEU, что выше уровня прошлого года на 11,8%. Экспортных контейнеров перевалено на 12,2% больше, или 1,06 млн TEU. Каботаж вырос на 9,8%, до 342,4 тыс. TEU, а транзит на 6,8%, до 34,5 тыс. TEU. Рефрижераторных контейнеров в первой половине года было перевалено на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или 270,1 тыс. TEU.

Наиболее высокую динамику демонстрируют порты Дальневосточного бассейна — рост на 13,8%, до 777,9 тыс. TEU. Показатели других гаваней растут более умеренными темпами.

Наибольший объем контейнеров по-прежнему перерабатывается в портах российской Балтики, которые увеличили перевалку контейнеров на 12,5%, до 1,25 млн TEU.

Контейнерооборот портов Арктики увеличился с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,7%, до 69,2 тыс. TEU. За январь-июнь 2018 года порты Азово-Черноморского бассейна на 6,8% увеличили контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За указанный период было перевалено 430 тыс. TEU. Российские порты Каспийского бассейна в текущем году снизили контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,2%. За указанный период было перевалено 983 TEU.