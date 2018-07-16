Благоустройство проводят с учетом просьб жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, какие вакцины закупят в ближайшее время, о планах строительства новых набережных и о том, какая станция метро может стать самой красивой после благоустройства.

— Расскажите, пожалуйста, о планируемых закупках вакцин. Прививки от каких болезней можно будет сделать бесплатно?

— Базовый стандарт бесплатной вакцинации от кори, полиомиелита, дифтерии и тому подобных заболеваний не меняется. Однако в 2019 году мы дополнительно закупим ряд вакцин, не входящих в Национальный календарь профилактических прививок. Обычно эти прививки граждане делают на платной основе. Мы же дадим возможность сделать их бесплатно по назначению врача. Будут увеличены закупки бесплатных вакцин против вирусного гепатита А — для малышей перед поступлением в детские сады и ребят, выезжающих в летние оздоровительные лагеря. Дети, а также молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, смогут получить бесплатные прививки против ветрянки. Прививки от менингита предназначены для призывников и граждан, выезжающих в регионы мира, неблагополучные по этому заболеванию. Дети от 2 до 5 лет и взрослые старше 40 лет с хроническими заболеваниями будут обеспечены вакцинами для профилактики пневмококковой инфекции. 60 тысяч детей первого года жизни получат вакцины для профилактики ротавирусной инфекции. 55 тысяч девочек будут привиты против вируса папилломы человека.

— На прошлой неделе вы открыли новый парк «Братеевская пойма». Прямо напротив НПЗ в Капотне. Неожиданное место для парка.

— Жители Братеева так не считают. Они просили сделать в пойме Москвы-реки благоустроенный парк. Как только появилась возможность, мы выполнили эту просьбу.

— А что раньше мешало заняться благоустройством?

— Неприятные запахи НПЗ в Капотне. Парк можно было сделать и раньше, но в нем было бы некомфортно отдыхать. Поэтому пришлось подождать, пока завод закончит хотя бы первый этап реконструкции и сократит вредные выбросы в атмосферу.

— В парке «Братеевская пойма» много детских площадок, тренажеров, велодорожка, тропинки для прогулок. Все это понятно и привычно. Но поле для игры в бейсбол? Это что-то новенькое. Вы полагаете, оно будет востребовано?

— В Братееве давно работают секции бейсбола. Поэтому идея построить стадион родилась не на пустом месте. На нем уже тренируется любительская команда, проходят матчи Московской любительской бейсбольной лиги. Благодаря стадиону Братеево станет одним из главных центров московского бейсбола. Игра своеобразная, но интересная, многим ребятам она придется по душе.

— Правильно ли я понимаю, что проекты благоустройства разрабатываются с учетом специфики районов?

— Прежде всего с учетом просьб жителей. Например, недавно встречался с жителями Чертанова Центрального. В этом районе работают сильные секции авиамодельного спорта. Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 70-е годы, увлеклись авиамоделизмом. У них есть поляна в Битцевском лесу для запуска моделей и проведения соревнований. В ближайшие годы мы проведем ее обустройство: создадим нормальную взлетную полосу, поставим пару вагончиков для организаторов и другое необходимое оборудование. И тогда Чертаново сможет принимать всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту.

— Недавно вы говорили о том, что центр тяжести работ по благоустройству смещается из центра в районы. Что имеется в виду?

— Мы планируем составить программы развития каждого района, целью которых является комплексное решение имеющихся проблем. Программы «Мой район» будут включать строительство поликлиник, школ, детских садов, ЦСО и других социальных объектов, которых объективно не хватает жителям. Во многих районах жители просят изменить автобусные маршруты, чтобы было удобнее добираться до поликлиники или МФЦ. И, разумеется, мы планируем отремонтировать тротуары, высадить побольше деревьев и кустарников, обновить детские и спортивные площадки, улучшить уличное освещение, чтобы создать комфортную среду во дворах и на улицах жилых районов.

— Родители иногда жалуются, что в соседних дворах установлены одинаковые детские горки, которые быстро надоедают детям.

— Мы как раз и хотим внести больше разнообразия в жилые районы. Поэтому программы «Мой район» формируются на основе просьб и пожеланий местных жителей. Эти программы будут открытыми. В любое время жители смогут их дополнить, обратившись со своими предложениями в управу или к муниципальным депутатам.

— Несколько лет назад правительство Москвы провело международный конкурс на создание концепции развития территорий вдоль Москвы-реки. Эта концепция уже реализуется на практике?

— Реализуется максимально быстрыми темпами. И нижнее течение Москвы-реки — яркий тому пример. На правом берегу мы благоустроили Каскадный парк и Братеевскую пойму. На левом — идет многолетняя работа по благоустройству Парка 850-летия Москвы. Это километры зеленых пространств для отдыха, которые всего несколько лет назад были заброшенными и неблагоустроенными.

— А строительство новых набережных?

— Эта работа тоже идет довольно быстрыми темпами. Недавно инвестор закончил строительство пешеходной набережной в Нагатинском Затоне. Получился отличный проект с детскими площадками, дорожками и даже рыбацкими мостиками. Полным ходом идет реконструкция Симоновской набережной и строительство набережной на ЗИЛе. На подходе еще несколько проектов.

— Еще одна «точка» благоустройства не связана с Москвой-рекой — площадь у станции метро «Улица 1905 года». Именно сюда вы приехали в 2010 году сразу после назначения. Как оцениваете происходящие здесь изменения?

— Это было 30 октября, в субботу. Хорошо помню свой первый объезд Москвы. Площадь у метро «Улица 1905 года» была загромождена разномастными ларьками и развалами, торгующими низкокачественным фастфудом и сомнительным ширпотребом. Чтобы пробраться к метро, пассажирам приходилось идти в плотной толпе между продавцами и покупателями. А прямо над головой свисали гроздья электропроводки. В 2010 году мы убрали палатки и навели порядок на площади, хотя это было очень непросто. А в этом году приступили к ее комплексному благоустройству. У станции метро «Улица 1905 года» появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Зеленый экран защитит прохожих от пыли и шума машин. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместим лавочки. Поставим порядка 70 энергосберегающих фонарей. После завершения благоустройства «Улица 1905 года» станет одной из самых красивых станций метро.

ТОП-3 РАЙОННЫХ ПАРКОВ

Парк 850-летия Москвы

После благоустройства тут появились дорожки для бега, велосипедная дорожка и биатлонный стадион.

Парк «Северное Тушино»

На центральной площади парка ремонтируют сцену, приводят в порядок фонтан, плавучий пляж, детские игровые зоны.

Парк 50-летия Октября

Теперь кроме привычных тренажеров здесь есть и скейт-парк и скалодром.