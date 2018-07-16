В Красноярске снова увеличилось число пострадавших от укусов клещей 

В Красноярске за неделю клещи укусили 119 человек. Это на 20 пострадавших больше, чем неделей ранее. Специалисты отмечают, что в целом пик активности клещей спадает, а количество укушенных выросло только потому, что горожане чаще стали ходить в лес за ягодами и грибами.
«Находясь в природных очагах клещевого вирусного энцефалита необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты: носить одежду, препятствующую заползанию клещей, проводить само— и взаимоосмотры, использовать репелленты», — напоминают в краевом Роспотребнадзоре.
Добавим, что в Красноярском крае зарегистрировано 389 случаев присасывания, из них 48 среди детей. Чаще всего клещей цепляют в окрестностях поселков памяти 13 Борцов, Емельяново, Шила, Бузим, а также в районе Красноярского водохранилища около Дивногорска.