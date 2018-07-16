Ещё
Лицензию действующей управляющей компании впервые аннулировали в Кузбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лицензию действующей управляющей компании впервые аннулировали в Кузбассе 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
КЕМЕРОВО, 16 июл — РИА Новости. Действующая управляющая компания (УК) «Блеск» впервые в Кемеровской области лишилась лицензии и права на управление всеми доверенными ей домами в городе Киселевске из-за неблагоприятного финансового состояния, сообщает региональная администрация.
"Управляющей компании из Киселевска аннулирована лицензия на право управления домами. Это первый случай в Кузбассе, когда у действующей УК была аннулирована лицензия, и она лишилась права на управление всеми доверенными ей домами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что жилищную организацию признали банкротом, а «в неблагоприятном финансовом состоянии УК не могла обслуживать дома и вести хозяйственную деятельность по управлению многоэтажками». В связи с этим Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) обратилась в суд, который удовлетворил иск об аннулировании лицензии ООО «Управляющая компания „Блеск“.
В Госжилинспекции пояснили, что ранее в управлении „Блеска“ находилось 19 многоквартирных домов, теперь они исключены из реестра лицензии этой компании, а сам лицензионный документ был аннулирован в суде. Все эти многоэтажки, по данным ГЖИ, в настоящее время переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.
Как уточнили в региональной Госжилинспекции, на сегодняшний день в Кемеровской области насчитывается более 14 тысяч многоквартирных домов, которые обслуживают 317 управляющих компаний.
РИА Недвижимость: последние новости
Куренной: прямая линия для дольщиков появится на сайте Генпрокуратуры РФ Военные Восточного округа получили 2,7 млрд рублей на покупку жилья В Москве признали памятником старинный дом на Большой Ордынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео137
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»57
Глава Хорватии вступилась за Россию96
Лепс опозорился на свадьбе друга87
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение