Лицензию действующей управляющей компании впервые аннулировали в Кузбассе

"Управляющей компании из Киселевска аннулирована лицензия на право управления домами. Это первый случай в Кузбассе, когда у действующей УК была аннулирована лицензия, и она лишилась права на управление всеми доверенными ей домами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жилищную организацию признали банкротом, а «в неблагоприятном финансовом состоянии УК не могла обслуживать дома и вести хозяйственную деятельность по управлению многоэтажками». В связи с этим Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) обратилась в суд, который удовлетворил иск об аннулировании лицензии ООО «Управляющая компания „Блеск“.

В Госжилинспекции пояснили, что ранее в управлении „Блеска“ находилось 19 многоквартирных домов, теперь они исключены из реестра лицензии этой компании, а сам лицензионный документ был аннулирован в суде. Все эти многоэтажки, по данным ГЖИ, в настоящее время переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.

Как уточнили в региональной Госжилинспекции, на сегодняшний день в Кемеровской области насчитывается более 14 тысяч многоквартирных домов, которые обслуживают 317 управляющих компаний.