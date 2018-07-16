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ММТП начала внеплановую проверку санитарного состояния поездов дальнего следования южного направления
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ММТП начала внеплановую проверку санитарного состояния поездов дальнего следования южного направления 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала внеплановую проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на железнодорожном транспорте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура с учетом «высокого» туристического сезона и обращения граждан организовала внеплановую проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на железнодорожном транспорте. Принимая во внимание то, что пассажиры поездов южного направления пребывают в пути несколько суток, особую озабоченность вызывают вопросы соблюдения прав граждан, в первую очередь, в части санитарного состояния поездов и их водоснабжения. Московско-Рязанскому, Рязанскому, Мичуринскому, Липецкому, Воронежскому, Лискинскому транспортным прокурорам поручено особое внимание уделить проведению проверочных мероприятий в поездах, курсирующих в Республику Крым через Анапу», — отметил О. Опенышев.
Он пояснил, что в ходе проверок акценты будут сделаны на вопросах водоснабжения вагонов и соответствия воды предъявляемым требованиям, работы систем кондиционирования вагонов, а также обеспечения пассажиров постельным бельем и соблюдения режимов его профилактической дезобработки.
«При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой», — сказал О. Опенышев.
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