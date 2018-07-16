Власти Владивостока решили поднять тарифы за размещение рекламных конструкций

Это коснется договоров, заключенных в 2016-2017 годах.

Предпринимателей Владивостока призвали принять участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов на предмет выявления в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Владивостокского городского округа. Об этом сообщает «Центр развития предпринимательства Владивостока» в своей почтовой рассылке.

В настоящее время оценку регулирующего воздействия проходит проект муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2015 №245-МПА „О порядке пользования объектов недвижимого имущества, находившихся в собственности Владивостокского городского округа, для размещения рекламных конструкций и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов города Владивостока“.

Как следует из пояснительной записки, целью принятия муниципального правового акта города Владивостока является изменение тарифов оплаты за размещение рекламных конструкций. Планируемое изменение тарифов повлечет за собой увеличение размера оплаты за размещение рекламных конструкций как по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным в 2016-2017 гг., так и по договорам, которые планируется заключить в 2018 г. и последующие периоды.

Срок проведения публичных консультаций: с 13.07.2018 по 23.07.2018. Дополнительные материалы доступны на сайте администрации Владивостока. Отзывы необходимо направить в указанные сроки на электронную почту: orv@vlc.ru (продублировать на crp_vl@list.ru).