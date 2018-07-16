Власти разбазаривают госимущество в Челябинской области — ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области заявили о разбазаривании объектов госимущества местными властями.

К такому выводу они пришли после мониторинга нескольких заброшенных объектов сферы образования. В них вошли детская дача «Мочаги» в Карталинском районе, лагерь «Орлёнок» под Златоустом , ПТУ №7 в Симе и №48 в Карабаше.

«К примеру, ПТУ №7 находится в удручающем состоянии. Вход в него свободный, а поэтому повсюду следы мародерства. По словам местных жителей, училище перестало работать примерно два года назад. Сразу начались его разграбление и порча имущества. И сейчас бывшие выпускники пытаются оградить здание от мародеров. То есть государственное имущество вынуждены оберегать простые жители, а не представители власти. Из-за попустительства властей происходит разбазаривание госимущества, создание угрозы жизни и здоровью людей в результате возможного разрушения

объекта», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Оказалось, что Фонд имущества объявил конкурс на охрану объекта только 8 июля этого года, когда его уже полностью разграбили.