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Власти разбазаривают госимущество в Челябинской области — ОНФ
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Власти разбазаривают госимущество в Челябинской области — ОНФ 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области заявили о разбазаривании объектов госимущества местными властями.
К такому выводу они пришли после мониторинга нескольких заброшенных объектов сферы образования. В них вошли детская дача «Мочаги» в Карталинском районе, лагерь «Орлёнок» под Златоустом, ПТУ №7 в Симе и №48 в Карабаше.
«К примеру, ПТУ №7 находится в удручающем состоянии. Вход в него свободный, а поэтому повсюду следы мародерства. По словам местных жителей, училище перестало работать примерно два года назад. Сразу начались его разграбление и порча имущества. И сейчас бывшие выпускники пытаются оградить здание от мародеров. То есть государственное имущество вынуждены оберегать простые жители, а не представители власти. Из-за попустительства властей происходит разбазаривание госимущества, создание угрозы жизни и здоровью людей в результате возможного разрушения
объекта», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.
Оказалось, что Фонд имущества объявил конкурс на охрану объекта только 8 июля этого года, когда его уже полностью разграбили.
Что происходит с подобными объектами, общественники показали на примере школы №44 в Челябинске в районе ГГРЭС. На её содержание и ремонт не оказалось средств, затем её забросили, разграбили и подожгли. А в итоге снесли.
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