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Обвинение просит осудить Телепнева и Ванкевича на три с половиной года колонии-поселения
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Обвинение просит осудить Телепнева и Ванкевича на три с половиной года колонии-поселения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ленинском суде Перми идет заседание по делу о причинении вреда здоровью средней тяжести Андрею Ширману (DJ Smash). Обвиняемые — экс-депутат прикамского ЗС Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. Обоим прокурор просит назначить наказание в виде 3,5 лет в колонии-поселении, сообщает 59.ru.
Издание уточняет, что представитель пострадавшего настаивает на реальном лишении свободы. Господин Телепнев от участия в прениях отказался. Его адвокат объяснил это решение давлением, которое на его подзащитного оказывалось через прессу.
Инцидент произошел в начале февраля этого года. Как следует из прозвучавших показаний, экс-депутат ударом в висок сбил Ширмана с ног, после чего упавшего диджея продолжили бить ногами. В результате он получил сотрясение мозга и перелом челюсти.
Как ранее писал ФедералПресс, DJ Smash требует посадить Телепнева и Ванкевича. Тимати поддерживает.
Фото: ФедералПресс / Дмирий Барков
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