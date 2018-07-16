Обвинение просит осудить Телепнева и Ванкевича на три с половиной года колонии-поселения

Издание уточняет, что представитель пострадавшего настаивает на реальном лишении свободы. Господин Телепнев от участия в прениях отказался. Его адвокат объяснил это решение давлением, которое на его подзащитного оказывалось через прессу.

Инцидент произошел в начале февраля этого года. Как следует из прозвучавших показаний, экс-депутат ударом в висок сбил Ширмана с ног, после чего упавшего диджея продолжили бить ногами. В результате он получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Как ранее писал ФедералПресс , DJ Smash требует посадить Телепнева и Ванкевича. Тимати поддерживает.

Фото: ФедералПресс / Дмирий Барков