В Екатеринбурге перекроют движение сразу на трех улицах

Ограничения продлятся от двух недель до почти двух месяцев, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

С 16 июля будет перекрыто движение на улице Гоголя, от Энгельса до Гоголя, 15а. Ограничения будут связаны с проведением работ по благоустройству прилегающих к дороге территорий. Проехать по участку улицы нельзя будет до 1 августа.

Также с 16 июля ограничения будут вводиться на улице Новгородцевой, от дома 7б до Сиреневого бульвара. Правда, движение будет перекрытваться только ночью, с 22 до 6 часов. На участке будут ремонтировать проезжую часть. Изменения в движении продлятся до 30 июля.