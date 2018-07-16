В Екатеринбурге перекроют движение сразу на трех улицах 

Ограничения продлятся от двух недель до почти двух месяцев, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
С 16 июля будет перекрыто движение на улице Гоголя, от Энгельса до Гоголя, 15а. Ограничения будут связаны с проведением работ по благоустройству прилегающих к дороге территорий. Проехать по участку улицы нельзя будет до 1 августа.
Также с 16 июля ограничения будут вводиться на улице Новгородцевой, от дома 7б до Сиреневого бульвара. Правда, движение будет перекрытваться только ночью, с 22 до 6 часов. На участке будут ремонтировать проезжую часть. Изменения в движении продлятся до 30 июля.
Кроме того, в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщают, что с 16 июля проехать нельзя будет по улице Софьи Ковалевской, в районе дома №4. До 25 августа на этом участке будет проводиться ремонт сетей инженерно-технического обеспечения. Ответственным за проведение работ выступит УрФУ, после окончания работ ученые должны будут восстановить нарушенные элементы благоустройства.