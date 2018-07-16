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С 1 августа в Авистроительном мусор будут собирать раздельно
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С 1 августа в Авистроительном мусор будут собирать раздельно 

Казанский Портал 1 час назад
С 1 августа в Авистроительном районе запустят пилотный проект по раздельному сбору мусора. Это коснется жителей многоквартирных домов.
В районе установят 109 контейнеров с желтыми и серыми наклейками. Закупят 80 экобоксов для опасных отходов: батареек, ртутных, люминесцентных энергосберегающих ламп и градусников. Распределять мусор будет легко и удобно: на контейнерах обозначат, что куда выбрасывать.
Контейнеры с желтыми наклейками — для сухих чистых отходов. Это газеты, тетради, картон, стеклянные банки, бутылки, битое стекло, пластиковые бутылки, канистры, ведра, тазы, полиэтиленовые пакеты, пленка, металлические банки от консервов, крышки и аэрозольные баллончики. Их будут сортировать и перерабатывать. Экобоксы тоже пойдут на переработку, только на спецпредприятия.
Контейнеры с серой наклейкой — для влажных отходов. Это пищевые отходы, журналы, листовки, пенопластовые лотки от готовых продуктов, стаканчики от кофе на вынос, упаковки тетрапак от молока и соков, пакеты от чипсов, хрустящие прозрачные коробки от тортов, пирожных, салатов, одежда, обувь, мокрые тряпки, замоченный картон и бумага. Такие отходы сортировать не будут. Их отправят на специальный полигон для захоронения.
Во многих казанских дворах уже стоят сетки для пластиковых бутылок. Жители ими активно пользуются.
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