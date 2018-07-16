Бесплатная парковка в центре и «Шуралелэнд». Чего не хватает казанцам

Казань — почти идеальный город для жизни. Хотя есть еще, к чему стремиться. Мы опросили читателей и выяснили, что а) фантазия у наших пользователей безграничная и б) существует как минимум 10 классных идей, которые неплохо бы воплотить в жизнь.

В период опроса читатели ни разу не упомянули дороги — спасибо прошедшему чемпионату и другим крупным событиям, благодаря которым ездить по городу стало легко и приятно. В списке предложений только реально необходимое. Например, парк развлечений в духе Диснейленда.

Казанцам нужен большой современный парк развлечений. Представим, каким он может быть. Парк будет носить манящее название «Шуралелэнд». В нем оживут сказки Тукая. По парку будут гулять Шурале с Русалкой. Зилант, конечно, тоже. Вместо сахарной ваты родители купят детям эчпочмаки и кыстыбый на палочках. Хорошее место для популяризации татарского языка и культуры!

Болевая точка на теле общественных пространств — велодорожки. Казанцам их не хватает так же, как веселых иностранных болельщиков после чемпионата. С удобством покататься на велосипеде можно только в центре и в некоторых скверах. Ситуация не безнадежна. Казань обещали «накрыть» сетью велодорожек. Четыре уже утвердили. Одна из них охватит большое кольцо в центре города.

Водоемов в Казани много, а питьевых фонтанчиков — совсем нет, хорошо бы установить. Это на лето, а зимой можно открыть теплые веранды ресторанов и кафе, чтобы смотреть на прохожих и на заснеженный город, сжимая в руках чашку горячего чая.

Оказывается, жизнь казанцев стала бы намного легче и интереснее, если бы в городе открыли станцию метро на Жилплощадке (микрорайон оскорбительно удален от центра города), установили бы больше общественных туалетов, детских игровых площадок в тени и урны для ухода за собаками в парках.

Гигантское количество отрицательных отзывов получила платная парковка в центре. Казанцы, участвовавшие в опросе, считают, что она должна снова стать бесплатной. И, кстати, если уж речь о парковках: не хватает мест для автомобилей рядом с поликлиниками. Куда не взгляни, везде «остановка запрещена».

Редакция e-Kazan.ru благодарит читателей, которые помогли создать своеобразную карту желаний для городского благоустройства.

Читайте также:

Призрак татарина и дама в черном. Дома с привидениями в шаговой доступности

Казанцы продают деньги, мячи и волонтерскую форму ЧМ-2018

«Лакомка» после ремонта: с легендарной барной стойкой и без торта на потолке