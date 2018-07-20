В Чечне Россельхозбанк выделил ипотечные займы на сумму более 1 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. / ТАСС /. Чеченский филиал "Россельхозбанка" выделил 700 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей за 17 лет работы в регионе. Наиболее популярным среди жителей республики являются кредитные продукты на приобретение недвижимости на вторичном рынке жилья, что составляет около 80% от всего объема, сообщили в пресс-службе регионального отделения банка.

"Банк постоянно совершенствует кредитные процессы, улучшает условия продуктов и действующих специальных предложений. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем дальше наращивать объемы кредитования, а также совершенствовать продуктовую линейку и качество обслуживания клиентов", — приводит слова директора чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Усмана Ериханова пресс-служба.

На данный момент в банке действуют несколько льготных программ ипотечного жилищного кредитования, в том числе рефинансирование ипотеки, военная ипотека и программа государственной поддержки семей с детьми со ставкой 6% годовых.