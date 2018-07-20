Ещё
В Чечне Россельхозбанк выделил ипотечные займы на сумму более 1 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне Россельхозбанк выделил ипотечные займы на сумму более 1 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Чеченский филиал "Россельхозбанка" выделил 700 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей за 17 лет работы в регионе. Наиболее популярным среди жителей республики являются кредитные продукты на приобретение недвижимости на вторичном рынке жилья, что составляет около 80% от всего объема, сообщили в пресс-службе регионального отделения банка.
"Банк постоянно совершенствует кредитные процессы, улучшает условия продуктов и действующих специальных предложений. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем дальше наращивать объемы кредитования, а также совершенствовать продуктовую линейку и качество обслуживания клиентов", — приводит слова директора чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Усмана Ериханова пресс-служба.
На данный момент в банке действуют несколько льготных программ ипотечного жилищного кредитования, в том числе рефинансирование ипотеки, военная ипотека и программа государственной поддержки семей с детьми со ставкой 6% годовых.
ТАСС: последние новости
Россия напомнила о необходимости принятия устава ОБСЕ Полиция германского Любека проводит операцию после сообщений о ЧП в городском автобусе Матовников оценил задолженность за газ и электроэнергию в СКФО в 120 млрд рублей
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста383
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры83
Фото кабинета Медведева удивило россиян75
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе226
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение