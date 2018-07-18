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Ипотечный портфель Алтайского филиала РСХБ достиг 3,8 млрд рублей
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Ипотечный портфель Алтайского филиала РСХБ достиг 3,8 млрд рублей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
За 6 месяцев 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанк выдал свыше 600 ипотечных займов на сумму более 800 млн рублей, что на 55% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На рефинансирование ипотечных заёмщиков из общего объёма направлено порядка 257 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2018 года ипотечный портфель филиала достиг 3,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7%
«Во втором квартале 2018 года зафиксирован рекордный объём выдач ипотечных кредитов — около 500 млн рублей. За все время работы филиала в регионе таких показателей еще не было. Прежде всего это связано с тем, что мы, предлагаем кредитование и рефинансирование займов, оформленных в сторонних банках, на весьма привлекательных условиях», — прокомментировал начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Николай Скрипников.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349
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