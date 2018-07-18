Ипотечный портфель Алтайского филиала РСХБ достиг 3,8 млрд рублей

За 6 месяцев 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанк выдал свыше 600 ипотечных займов на сумму более 800 млн рублей, что на 55% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На рефинансирование ипотечных заёмщиков из общего объёма направлено порядка 257 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 года ипотечный портфель филиала достиг 3,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7%

«Во втором квартале 2018 года зафиксирован рекордный объём выдач ипотечных кредитов — около 500 млн рублей. За все время работы филиала в регионе таких показателей еще не было. Прежде всего это связано с тем, что мы, предлагаем кредитование и рефинансирование займов, оформленных в сторонних банках, на весьма привлекательных условиях», — прокомментировал начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Николай Скрипников.