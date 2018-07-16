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Нашествие «гигантской моли» напугало жителей Томска
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Нашествие «гигантской моли» напугало жителей Томска 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: Новости в Томске
Жители Томска и Северска удивлены нашествием крупных мотыльков на их регион. Наибольшее скопление бабочек зафиксировано в районе Иркутского тракта, Лагерного сада, Каштака, улицы Федора Лыткина, 1905 года и других улицах. Об этом сообщил портал vtomske.ru.
«Что за гигантская моль напала, кто знает? Нашествие? Очень много не очень живых на Лыткина. На Иркутском прямо нападают роем. Сегодня в районе Каштака их были просто тучи, народ, выходя с авторынка, просто хрустел по ним. Сегодня вечером поймал одну, довольно крупная и пузатая, как оказалось — сильно беременная. Принес домой, а она как давай «рожать» прямо на глазах, на фото видно эти шарики», — рассказали томичи.
Консультант отдела охраны и защиты лесного фонда регионального департамента лесного хозяйства Антон Балабуркин рассказал, что заполонившими Томск мотыльками являются бабочки сибирского шелкопряда.
«Это однозначно бабочки сибирского шелкопряда. Сейчас идет лет бабочек, но почему они залетели в город, неизвестно. Обычно они не вылетают дальше леса», — сказал он.
Сибирский шелкопряд считается одним из самых опасных вредителей. Насекомое повреждает большое количество хвойных пород, в частности пихту и кедр.
Специалист заметил, что хвоя на территории города может пострадать. «Это биологически предусмотрено видом — лететь и откладывать яйца на тех породах, где будут питаться гусеницы. Поэтому возможно объедание пихтовых или еловых насаждений», — добавил он.
Лет бабочки начинается во второй половине июля и продолжается в течение месяца.
Нашествие непарного шелкопряда произошло в Курганской области. Специалисты обработали тысячи гектаров леса с 14 по 18 июня. При самом плохом сценарии бабочка может уничтожить всю растительность.
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