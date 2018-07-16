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«Ростелеком» стал первым российским проводным оператором с 10 млн абонентов платного ТВ
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«Ростелеком» стал первым российским проводным оператором с 10 млн абонентов платного ТВ 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Больше всего абонентов по платному ТВ сейчас только у Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ»), но оператор предоставляет услугу через спутники, а не по проводу. На конец июня у «Триколор ТВ» насчитывалось 12,2 млн абонентов (порог в 10 млн подписчиков был преодолен в конце 2013 года).
По данным Telecom Daily, сейчас оба оператора обслуживают более половины абонентов платного ТВ в России: «Триколов ТВ» — 29%, «Ростелеком» — 23%. В «Ростелекому» подсчет итогом второй квартала намечен на 2 августа, однако уже сейчас оператор соглашается, что число подписчиков платного ТВ должно превысить 10 млн человек.
Одной из причин роста интереса к платному ТВ в компании называют чемпионат мира по футболу («Ростелеком» является официальным партнером мероприятия).
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