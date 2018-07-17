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Вместе по Русскому Северу: юные «Корабелы Прионежья» исследуют острова Онежского озера
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Вместе по Русскому Северу: юные «Корабелы Прионежья» исследуют острова Онежского озера 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьники пройдут по Онежскому озеру и Беломоро-Балтийскому каналу на шхуне, которую сделали собственными руками в центре «Корабелы Прионежья».
Четырнадцатого июля стартовала экспедиция, получившая название «Вместе по Русскому Северу». В ней примут участие 24 школьника в сопровождении учителей и наставников. Молодые, но уже имеющие опыт подобных путешествий добровольцы преодолеют на кораблях более шестисот километров, пользуясь судами Арктического центра МЧС и деревянными шхунами, созданными на верфях образовательного центра «Корабелы Прионежья».
Экспедиция пройдет по Онежско-Беломорскому историческому водному пути. Школьники пройдут по Онежскому озеру и Беломоро-Балтийскому каналу на шхуне, которую сделали собственными руками в центре «Корабелы Прионежья». Безопасность на маршруте будут обеспечивать не только учителя, но и спасатели. Вместе с ребятами в путь отправились сотрудники Вологодского Государственного Университета.
Перед сменой школьники-волонтеры прошли профильную смену в образовательном центре, изучая будущий маршрут и постигая навыки, которые пригодятся им в пути. Экспедиция завершится 31 июля, по ее итогам будут выпущены видеодневники и атлас-путеводитель для туристов. За время экспедиции ее участники исследуют острова Онежского озера, изучат старинные наскальные рисунки и проведут патриотические акции в местах сражений Великой Отечественной войны, посетив 23 прибрежных геологических прибрежных памятника природы.
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