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Вознесенский и Лермонтовский проспекты перекроют на два месяца для ремонта теплосетей
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Вознесенский и Лермонтовский проспекты перекроют на два месяца для ремонта теплосетей 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Энергетики 16 июля начинают ремонтировать теплосети сразу на двух участках Адмиралтейского района — Вознесенском и Лермонтовском проспекте.
Первый этап работ на Вознесенском проспекте пройдет с 16 июля по 10 августа, второй этап — с 13 августа по 30 сентября. В этот период движение транспорта на участке от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы будет закрыто.
На Лермонтовском проспекте работы продлятся с 16 по 27 июля. Движение на участке от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы будет ограничено. Работы выполняет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Администрация Адмиралтейского района попросила водителей учитывать перекрытия при планировании маршрута.
По материалам «ДП»
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