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Мэр Красноярска назначил нового главу Ленинского района
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Мэр Красноярска назначил нового главу Ленинского района 

АиФ Красноярск 45 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ленинском районе Красноярска назначен руководитель администрации. Им стал Бардаев Андрей Алексеевич.
Мэр города Сергей Ерёмин уже подписал распоряжение о назначении. К своим обязанностям новый глава приступит с 17 июля. Андрей Бардаев родился 17 мая 1967 года в городе Мыски Кемеровской области. В 1989 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова и получил специальность радиоинженера.
В красноярской администрации Бардаев работал с 2006 года. В свое время он был заместителем начальника департамента общественной безопасности, в 2010 году стал первым заместителем главы администрации Свердловского района. С 2011 по 2018 гг. возглавлял Управление делами администрации Красноярска. Действительный муниципальный советник 1 класса. Женат, двое детей.
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