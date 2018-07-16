Мэр Красноярска назначил нового главу Ленинского района

В Ленинском районе Красноярска назначен руководитель администрации. Им стал Бардаев Андрей Алексеевич.

Мэр города Сергей Ерёмин уже подписал распоряжение о назначении. К своим обязанностям новый глава приступит с 17 июля. Андрей Бардаев родился 17 мая 1967 года в городе Мыски Кемеровской области . В 1989 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова и получил специальность радиоинженера.

В красноярской администрации Бардаев работал с 2006 года. В свое время он был заместителем начальника департамента общественной безопасности, в 2010 году стал первым заместителем главы администрации Свердловского района. С 2011 по 2018 гг. возглавлял Управление делами администрации Красноярска. Действительный муниципальный советник 1 класса. Женат, двое детей.