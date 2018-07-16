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В Оренбурге депутаты обсудили летнее трудоустройство молодежи
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В Оренбурге депутаты обсудили летнее трудоустройство молодежи 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Депутаты Оренбургского городского совета провели рабочее совещание, посвященное летнему трудоустройству оренбургской молодежи.
С 14 мая в областном центре начали работать 4 консультационных пункта содействия в трудоустройстве несовершеннолетних. Они работают с девяти до пяти по следующим адресам:
ул. Брестская, 1, каб. 107;ул. Братьев Коростылевых, 141, каб. 103;ул. Чкалова, 32а, каб 102;пр-кт Победы, 24, каб.109.
По этим адресам осуществляют прием и консультирование подростков и их родителей, а также формируют базу данных вакансий предприятий и организаций города Оренбурга для данной категории населения. Также в нынешнем году впервые стал доступен горожанам новый формат подачи заявки для трудоустройства в летний период — на официальном сайте молодойоренбург.рф. В случае электронного оформления заявки специалисты связываются с заявителем в течение 3 рабочих дней.
Однако сложностей в важной работе по трудоустройству городской молодежи в летний период хватает. Как отметили участники совещания, во многом это сложности для потенциальных работодателей.
«Необходимость оформления большого количества бумаг при трудоустройстве и возможные штрафы за нарушение, допущенное в бумагах — это факторы, которые заставляют многих руководителей отказываться от трудоустройства молодых горожан», — подчеркнула депутат городского Совета Наталия Смолягина.
Тем не менее, на начало лета в городском банке вакансий временных рабочих мест имелась информация о 1 235 вакансиях (для сравнения, в 2017 их было 1129). Растет и число предприятий — 114 при 98 в прошлом году.
В настоящее время в консультационные пункты содействия в трудоустройстве несовершеннолетних обратились более 1600 человек. Трудоустроено 502 человека.
Основные виды работ, на которых временно трудоустроены подростки — это уборка, благоустройство и озеленение территории, работа с библиотечным фондом, подсобные работы на производственных предприятиях и работы в качестве младшего обслуживающего персонала.
«Сейчас лето в разгаре и подводить какие-то итоги, даже промежуточные, рано. Но по окончанию летнего периода мы обязательно соберем расширенное рабочее совещание, пригласив депутатов Государственной Думы и представителей контрольно-надзорных органов, а также самых активных работодателей города», — резюмировал заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель.
Также депутаты обратились к руководителям городских предприятий и организаций с призывом принять посильное участие в летнем трудоустройстве несовершеннолетних горожан.
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