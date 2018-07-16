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Гидротехнические сооружения Балаковской АЭС проверяли эксперты из Росэнерго
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Гидротехнические сооружения Балаковской АЭС проверяли эксперты из Росэнерго 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Балаковской АЭС завершилось централизованное обследование комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) Балаковской АЭС, в ходе трехдневной работы эксперты концерна «Росэнергоатом» провели анализ эксплуатационной документации и осмотр всех объектов ГТС Балаковской АЭС.
Весь комплекс гидротехнических сооружений атомной станции предназначен для бесперебойного снабжения технической и циркуляционной водой (требуемого количества и качества), охлаждения основного и вспомогательного оборудования энергоблоков АЭС.
Подобные мероприятия проводятся на всех атомных станциях концерна «Росэнергоатом» регулярно — с периодичность один раз в пять лет — с целью подтверждения проектного уровня безопасности и выявления областей для улучшения.
В состав комиссии вошли представители технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Атомэнергопроект», филиала Центра аварийно-спасательных подводно-технических работ «ЭПРОН» (г. Санкт-Петербург), Смоленской АЭС и Ростехнадзора. Эксперты тщательно обследовали состояние водоема-охладителя, состоящего из двух примыкающих друг к другу дамб, водозаборные сооружения и бетонные заграждения, состояние контрольно-измерительной аппаратуры и оборудования насосных станций, а также уровень организации технического обслуживания объектов.
В результате обследования комиссия пришла к выводу, что комплекс ГТС Балаковской АЭС находится в работоспособном состоянии, его параметры не превышают предельные состояния критериев безопасности. Состояние подъездных дорог и мостов позволяет осуществлять постоянный доступ к ГТС в любое время года и обеспечивает в случае аварии возможность работы спецтехники. Гидромеханическое оборудование, расположенное в зданиях насосных станций находится в работоспособном состоянии. Мероприятия, обеспечивающие надежность и безопасность ГТС выполняются в установленные сроки.
«Уровень безопасности гидротехнических сооружений соответствует проекту и всем действующим нормам и критериям безопасности, — подчеркнул главный эксперт лицензирования и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений технологического филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Илья Сахаров. — Вывод комиссии: комплекс ГТС Балаковской АЭС пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации».
Эксперты также отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала атомной станции, обеспечивающего безаварийную работу, надежность и безопасность гидротехнических сооружений атомной станции. Официальным подтверждением этого вывода стал подписанный акт централизованного обследования комплекса гидротехнических сооружений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».
Напомним, предыдущая проверка проводилась здесь в 2013 году. Эксперты отметили, что все прежние рекомендации выполнены в полном объеме.
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