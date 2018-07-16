Как «Моссад» выкрал нацистского преступника Адольфа Эйхмана

Одной из самых успешных операций секретной службы Израиля — «Моссада» — считается захват одного из высокопоставленных офицеров гестапо — Адольфа Эйхмана

Политика новообразованного Израиля не была миролюбивой изначально. Он возник в окружении недружелюбных мусульманских государств, поэтому израильское руководство сразу решило заявить о стране как о жестком и не прощающем обиды государстве. [С-BLOCK]

Израиль возник 14 мая 1948 года после соответствующего решения ООН . С момента окончания Второй мировой войны прошло всего три года. В сердцах жителей страны, сформированной из избежавших Холокоста евреев, была сильна боль от потери близких, погибших страшной смертью в немецких концлагерях. Одним из первых принципов новой структуры «Моссад» стал призыв, чтобы ни один нацист, виновный в геноциде, не ушел от наказания.

Главным человеком из числа избежавших наказания преступников, попавших в разработку «Моссада», стал Адольф Эйхман. Свою карьеру в Национал-социалистической немецкой рабочей партии он начал в 1932 году. Несколькими годами позднее Эйхман стал основателем юдофобского движения и автором плана «окончательного решения еврейского вопроса».

После падения Берлина в мае 1945 года он сумел сбежать в Южную Америку, где его след потерялся. Более 10 лет понадобилось «Моссаду», чтобы вычислить нациста. Спецслужбе Израиля помог счастливый случай. [С-BLOCK]

Сама организация уходит корнями в 1937 год, когда началась подпольная репатриация евреев из стран, где им грозило уничтожение со стороны разрастающегося нацизма. Тогда члены «Моссада», строившие разнообразные маршруты для бегства евреев, обзавелись масштабной базой контактов сочувствующих по всему миру. Позднее эти контакты оказались крайне полезны для деятельности «Моссада» уже как спецслужбы.

Информация о местонахождении Эйхмана поступила израильским спецам от еврея Лотара Хермана, который переехал в столицу Аргентины Буэнос-Айрес . Его дочь стала встречаться с неким Николасом Эйхманом, который не скрывал своих нацистских взглядов. Узнав об этом, Херман сопоставил данные и понял, что речь идет о сыне сбежавшего немецкого офицера, которого Израиль разыскивает по всему миру.

Информация дошла до создателя «Моссада» Иссера Хареля. Изучив материалы, он обратился к премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону и получил разрешение на разработку спецоперации по поимке Эйхмана. [С-BLOCK]

В 1958 году для подтверждения информации и детального изучения ситуации в Буэнос-Айрес прибыли два агента «Моссада». Оказалось, что по адресу, полученному от Хермана, никто по фамилии Эйхман не проживает. Как выяснилось впоследствии, офицер сменил имя и жил там как Рикардо Клемент. Эйхман заметил слежку и скрылся. На его поиски ушло еще около года.

Наконец было установлено, что Рикардо Клемент с семьей все еще находится в Буэнос-Айресе. Он вместе с семьей поселился на улице Гарибальди. Дом был оформлен на некую Веронику Катарину Либл де Фихман. Помимо того, что ее фамилия была очень похожа на фамилию Эйхмана (Eichmann-Fichmann), жена Эйхмана в девичестве носила фамилию Либл.

Агенты «Моссада» стали круглосуточную наблюдать за домом. Им удалось получить фотографию главы семейства, которая была тут же отправлена в Израиль. Анализ данных подтвердил — на снимке действительно запечатлен один из идеологов нацизма Адольф Эйхман. [С-BLOCK]

Операцию по захвату гестаповца разрабатывал и курировал лично Харель. Он специально прибыл в Аргентину вместе с 30 бойцами «Моссада»: 12 человек — группа захвата, остальные обеспечивали поддержку. Спецагенты по поддельным паспортам сняли более десяти квартир в разных частях города.

Реализация операции началась в мае 1960 года, когда в Аргентину прилетел представитель Израиля в ООН Абба Эбан. На самолете, доставившем дипломата, гестаповца планировалось переправить в Израиль.

Эйхман был задержан агентами 11 мая, когда он возвращался с работы домой. Группа захвата скрутила его и запихнула на заднее сиденье автомобиля, заклеив ему рот. Как ни странно, Эйхман не оказывал никакого сопротивления. [С-BLOCK]

Гестаповца привезли на одну из квартир, где моссадовцы окончательно подтвердили его личность. Эйхман не стал юлить и сразу сознался.

Полдела было сделано, однако предстояла не менее трудная часть — транспортировка нациста в Израиль. Для этого была придумана легенда: одного из агентов якобы сбил автомобиль, он попал в больницу, а после того, как немного окреп, решил покинуть страну. В его паспорте фотография была изменена на фотографию Эйхмана. Перед отлетом гестаповцу сделали укол транквилизатора, поэтому его вид вполне соответствовал виду пострадавшего в аварии. Он и сотрудники «Моссада» были одеты в форму летной компании Израиля и изображали членов экипажа. В итоге никаких сложностей при прохождении контроля в аэропорту не возникло, и нацистского офицера погрузили в самолет. [С-BLOCK]

Расследование дела против Эйхмана длилось два года. Обвинительное заключение включало в себя 15 пунктов, среди которых было массовое убийство евреев, хищение их собственности, а также незаконная высылка поляков.

Суд над Адольфом Эйхманом состоялся 11 апреля 1962 года. Его признали виновным в преступлениях против человечества и приговорили к высшей мере наказания — смертной казни. 31 мая Эйхман был повешен. Его тело кремировали, вывезли за границы Израиля и развеяли над Средиземным морем.