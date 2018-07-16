Семья с маленьким ребёнком из Челябинской области застряла под Самарой по дороге на юг

Семья из Миасса застряла под Самарой по пути на отдых в Геленджик из-за сломавшегося колеса машины. Необходимую деталь — правый поворотный кулак для KIA Rio 2002 года выпуска — в ближайших магазинах оказалось просто так не купить.

Неисправная машина подвела миасцев за 2500 километров до Геленджика

Как сообщает 63.ru, поломка произошла в выходные под селом Красный Яр в Самарской области . У автомобиля заклинило колесо. Неподалеку оказалась шиномонтажка. Автомеханик разобрал сломанную деталь, но не смог подобрать подходящую запчасть. Ни в ближайших магазинах, ни в Самаре её в наличии не оказалось — только под заказ.

В результате семейная пара с четырёхлетним ребёнком, бабушкой и дедушкой вынуждены жить в гостинице, оплачивая 2500 рублей в сутки.

— Нам сказали, что детали в наличии нет, её нужно заказывать, — сообщила Татьяна. — Пока не рассматриваем вариант с эвакуатором — это очень дорого. Надеемся, что кто-нибудь нам поможет.

Желающие помочь жителям Челябинской области могут связаться с семьей по телефону +7 (919) 338-07-37.

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