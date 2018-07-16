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Семья с маленьким ребёнком из Челябинской области застряла под Самарой по дороге на юг
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Семья с маленьким ребёнком из Челябинской области застряла под Самарой по дороге на юг 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Семья из Миасса застряла под Самарой по пути на отдых в Геленджик из-за сломавшегося колеса машины. Необходимую деталь — правый поворотный кулак для KIA Rio 2002 года выпуска — в ближайших магазинах оказалось просто так не купить.
Неисправная машина подвела миасцев за 2500 километров до Геленджика
Как сообщает 63.ru, поломка произошла в выходные под селом Красный Яр в Самарской области. У автомобиля заклинило колесо. Неподалеку оказалась шиномонтажка. Автомеханик разобрал сломанную деталь, но не смог подобрать подходящую запчасть. Ни в ближайших магазинах, ни в Самаре её в наличии не оказалось — только под заказ.
В результате семейная пара с четырёхлетним ребёнком, бабушкой и дедушкой вынуждены жить в гостинице, оплачивая 2500 рублей в сутки.
— Нам сказали, что детали в наличии нет, её нужно заказывать, — сообщила Татьяна. — Пока не рассматриваем вариант с эвакуатором — это очень дорого. Надеемся, что кто-нибудь нам поможет.
Желающие помочь жителям Челябинской области могут связаться с семьей по телефону +7 (919) 338-07-37.
Для большой семьи поездка в отпуск на авто — экономный вариант. Мы пообщались с опытными путешественниками и собрали для вас несколько полезных советов. Рассказываем, какой выбрать маршрут, где остановиться на ночлег, сколько денег с собой взять и что сложить в багажник.
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