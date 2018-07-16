Псковские полицейские советуют не оставлять велосипеды в подъездах

УМВД России по городу Пскову обращает внимание граждан, что в летний период предметом преступных посягательств нередко становятся велосипеды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соблюдение определенных правил сведет к минимуму риск потери вашего транспортного средства. Итак:

— не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой, либо размещайте в подвале, если таковой имеется в доме;

— не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. В случае необходимости оставить велосипед обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем;

— сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, запишите свою фамилию, имя, отчество;

— если вокруг вашего «железного коня» увидите подозрительных лиц, которые взламывают замок, вызовите полицию или попросите об этом прохожего, указав место, куда должны прибыть полицейские.