Ещё
Псковские полицейские советуют не оставлять велосипеды в подъездах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковские полицейские советуют не оставлять велосипеды в подъездах 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
УМВД России по городу Пскову обращает внимание граждан, что в летний период предметом преступных посягательств нередко становятся велосипеды, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соблюдение определенных правил сведет к минимуму риск потери вашего транспортного средства. Итак:
— не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой, либо размещайте в подвале, если таковой имеется в доме;
— не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. В случае необходимости оставить велосипед обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем;
— сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, запишите свою фамилию, имя, отчество;
— если вокруг вашего «железного коня» увидите подозрительных лиц, которые взламывают замок, вызовите полицию или попросите об этом прохожего, указав место, куда должны прибыть полицейские.
АиФ Северо-запад: последние новости
За собачьи экскременты в неположенных местах псковичей будут штрафовать Три двора и городской парк благоустроят в этом году в Опочке Великолукская полиция приглашает кандидатов на службу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео143
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»77
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга88
Песков рассказал о новом российском оружии108
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение