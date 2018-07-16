«Стан 5000» поселится в российских теплицах

Побывав в конце февраля 2018 года в Магнитогорске по приглашению автора и ведущего программы «Зеленый остров» Александра Сидельникова телекомпания «ТВ-ИН»), столичный гость был очень впечатлен увиденным. Во время экскурсии на металлургический комбинат прямо у стана 5000 Ю. Алексеев пообещал создать гибрид овоща и назвать его в честь прокатного агрегата.

Менее чем через полгода был получен гибрид томата «Стан 5000», примечательный выдающимся размером и прекрасным вкусом.