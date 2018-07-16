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«Стан 5000» поселится в российских теплицах
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«Стан 5000» поселится в российских теплицах 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Название в честь толстолистового стана 5000 Магнитогорского металлургического комбината получил новый сорт томата. Такой нетривиальный подарок к Дню металлурга сделал магнитогорцам ученый-селекционер, директор компании «Семко» Юрий Алексеев, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Побывав в конце февраля 2018 года в Магнитогорске по приглашению автора и ведущего программы «Зеленый остров» Александра Сидельникова телекомпания «ТВ-ИН»), столичный гость был очень впечатлен увиденным. Во время экскурсии на металлургический комбинат прямо у стана 5000 Ю. Алексеев пообещал создать гибрид овоща и назвать его в честь прокатного агрегата.
Менее чем через полгода был получен гибрид томата «Стан 5000», примечательный выдающимся размером и прекрасным вкусом.
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