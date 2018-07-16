ДМТУ соберет данные о транспортных проектах столичного региона на 2020-2024 гг. и определит их приоритет

В ближайшее время АНО «Дирекция московского транспортного узла» (ДМТУ) соберет данные о транспортных проектах столичного региона на 2020-2024 гг. и сформирует из них перечень приоритетных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор АНО «ДМТУ» Алексей Петров . «Программа до 2020 г. в части взаимоувязки сроков строительства и проектирования объектов сформирована и успешно реализуется. На период 2021-2030 гг. планируется подготовка стратегии развития транспортной системы Москвы Московской области . Вместе с тем, президентом Российской Федерации обозначены целевые показатели на горизонте 2024 г., достижение которых требует реализации конкретных транспортных проектов. Дирекции поручено собрать данные о таких проектах, систематизировать эту информацию и сформировать соответствующий перечень. В дальнейшем дирекция должна будет обеспечить взаимоувязку и синхронизацию сроков реализации этих мероприятий», — сказал А. Петров. По его словам, взаимоувязка нужна для того, чтобы избежать дисбаланса на стыках разных транспортных систем. К примеру, если железнодорожники запускают перевозки с минимальным интервалом по новым главным путях, это требует, чтобы дорожники к тому же времени завершили строительство новых автомобильных развязок и разноуровневых пешеходных переходов.

«Решения о возможном финансировании сформированного ДМТУ перечня транспортных проектов ожидаются в конце 2018 г. — начале 2019 г. После их получения будут подготовлены и актуализированы программы развития Московского транспортного узла на 2020-2024 гг.», — пояснил А. Петров.