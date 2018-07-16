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Перспективы развития картофелеводства в Приморье обсудили участники научно-практического семинара
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Перспективы развития картофелеводства в Приморье обсудили участники научно-практического семинара 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ходе мероприятия, в котором также принял участие вице-губернатор края Валентин Дубинин, было отмечено, что вся продукция, которая производится в крае, должна быть без ГМО, сообщает PRIMPRESS.
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