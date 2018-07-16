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Химики КФУ получили грант РФФИ на создание новых полимеров для медицины
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Химики КФУ получили грант РФФИ на создание новых полимеров для медицины 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета выиграли грант междисциплинарного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на разработку новых металл-органических полимеров, сообщает пресс-служба КФУ.
"Исследования в области металл-органических координационных полимеров демонстрируют быстрые темпы развития. С их помощью мы можем создавать функциональные материалы с заданными характеристиками", — цитирует пресс-служба КФУ слова руководителя проекта профессора Алексея Гусева.
Срок реализации проекта составляет три года, размер гранта — 9 миллионов рублей.
По мнению ученых, принципиально новые материалы с заданными характеристиками найдут широкое применение в электронике и в медицине, например, для создания устройств с трехмерным голографическим изображением, для ранней диагностики рака и адресной доставки лекарственных препаратов при лечении онкологических и ряда других заболеваний.
"Отличные оптические характеристики металл-органических координационных полимеров позволят создать на их основе датчики малых молекул, что важно для медицинской диагностики и экологического мониторинга", — пояснил Гусев.
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