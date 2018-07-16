Китай и ЕС пообещали содействовать восстановлению Сирии и Ливии

ПЕКИН, 16 июля. / ТАСС /. Китайские власти и высшее руководство Евросоюза будут содействовать нормализации ситуации в Сирии и оказывать политическую поддержку Ливии

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник по итогам XX саммита Китай — ЕС в Пекине.

"КНР и Евросоюз руководствуются положениями резолюции №2254 Совета Безопасности ООН , выступая в поддержку политических мер по урегулированию конфликта в Сирии, поскольку это единственный способ обеспечить там долгосрочные мир и стабильность, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте МИД Китая. — Мы также будем вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом в этой стране".

Как отмечается в заявлении, международному сообществу следует наращивать объемы поставок гуманитарной помощи сирийским жителям, более активно содействовать обеспечению их безопасности.

"Обе стороны в очередной раз выступают в поддержку восстановления стабильности в Ливии и будут оказывать ей помощь в преодолении затяжного переходного этапа, а также содействовать проведению в этой стране выборов, в полном соответствии с существующими конституционными рамками", — подчеркивается в документе.