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Китай и ЕС пообещали содействовать восстановлению Сирии и Ливии
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Китай и ЕС пообещали содействовать восстановлению Сирии и Ливии 

ТАСС 52 минуты назад
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китайские власти и высшее руководство Евросоюза будут содействовать нормализации ситуации в Сирии и оказывать политическую поддержку Ливии.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник по итогам XX саммита Китай — ЕС в Пекине.
"КНР и Евросоюз руководствуются положениями резолюции №2254 Совета Безопасности ООН, выступая в поддержку политических мер по урегулированию конфликта в Сирии, поскольку это единственный способ обеспечить там долгосрочные мир и стабильность, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте МИД Китая. — Мы также будем вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом в этой стране".
Как отмечается в заявлении, международному сообществу следует наращивать объемы поставок гуманитарной помощи сирийским жителям, более активно содействовать обеспечению их безопасности.
"Обе стороны в очередной раз выступают в поддержку восстановления стабильности в Ливии и будут оказывать ей помощь в преодолении затяжного переходного этапа, а также содействовать проведению в этой стране выборов, в полном соответствии с существующими конституционными рамками", — подчеркивается в документе.
XX саммит Китай — ЕС был посвящен обсуждению ключевых вопросов глобальной повестки дня, в числе которых — состояние и возможности усиления китайско-европейского сотрудничества, меры по защите многосторонних механизмов, оказание содействия торговле, инвестициям и перспективным экономическим проектам, координация взаимных позиций в ответ на глобальные вызовы. Отдельно обсуждались ситуация на Украине, денуклеаризация КНДР и сохранение международных обязательств по иранской ядерной сделке.
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