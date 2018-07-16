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Изнасиловал и съел глаза: в Петербурге внук убил свою бабушку из-за бытовой ссоры
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Изнасиловал и съел глаза: в Петербурге внук убил свою бабушку из-за бытовой ссоры 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: letnews.ru
Тело несчастной женщины обнаружили правоохранительные органы в одной из квартир многоэтажного дома, который находится в районе Купчино, в Петербурге. По предварительным данным известно, что зверское убийство было совершено 16 июля примерно в два часа ночи. В результате осмотра места происшествия было выявлено, что мужчина убил свою бабушку, задушив ее. Затем он изнасиловал свою родственницу, вырвал ее глаза и съел их. Сейчас правоохранительным органам известно, что мужчина, живший с погибшей, является ее внуком. Недавно врачи выписали его из психиатрической больницы. По версии следствия, из-за ссоры, которая возникла между убийцей и потерпевшей, душевнобольной внук задушил свою бабушку, а затем надругался над телом родственницы. На текущий момент полиция активно разыскивает предполагаемого убийцу. Ранее в «ФедералПресс» писали о жестоком убийстве, причиной которому тоже явился конфликт. В Инте, что находится в Республике Коми, бывший заключенный убил соседа и затолкал в его рану телефон. Убийца думал, что сожительница потерпевшего украла денежные средства виновного. Кроме того, подсудимого раздражали частые пожары, происходившие по вине соседа.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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