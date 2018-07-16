Ещё
Сергей Филипенко поручил проверить завод «Серп и Молот»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Филипенко поручил проверить завод «Серп и Молот» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На саратовском заводе «Серп и Молот» проводится проверка соблюдения трудового законодательства. Такое поручение дал прокурор области Сергей Филипенко. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по обеспечению нормальных и безопасных условий труда для работников.
"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования", — рассказали в ведомстве.
Причиной проверки стали многочисленные жалобы рабочих на ужасные условия труда в жару. Людям приходится работать при зашкаливающих значениях термометры и напрочь отсутствующей в цехах вентиляции. Такая ситуация приводит к обморокам, но отнюдь не к сокращению рабочего дня или другим послаблениям и модернизации производства.
САРАТОВ24: последние новости
Около ТЦ "Пентагон" снова открылся подземный "источник" Завершился ремонт дорожного покрытия трассы «Саратов – Балтай» На реке Латрык обнаружили "непонятные синие выделения"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео147
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»79
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга88
Песков рассказал о новом российском оружии108
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение