Сергей Филипенко поручил проверить завод «Серп и Молот»

На саратовском заводе «Серп и Молот» проводится проверка соблюдения трудового законодательства. Такое поручение дал прокурор области Сергей Филипенко . Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия по обеспечению нормальных и безопасных условий труда для работников.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования", — рассказали в ведомстве.

Причиной проверки стали многочисленные жалобы рабочих на ужасные условия труда в жару. Людям приходится работать при зашкаливающих значениях термометры и напрочь отсутствующей в цехах вентиляции. Такая ситуация приводит к обморокам, но отнюдь не к сокращению рабочего дня или другим послаблениям и модернизации производства.