МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по газопроводу «Северный поток — 2» носит не экономический, а идеологический характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.
" [Президент США Дональд] Трамп назвал [президента России Владимира] Путина сильным конкурентом. Но говоря о конкуренции, я всегда считаю, что свободный рынок предполагает честную конкуренцию. Министр энергетики США мистер [Рик] Перри сказал, что «Северный поток — 2» должен быть остановлен, а те европейские страны, чьи компании участвуют в проекте, подвергнуты санкциям со стороны США, потому что США конкурируют с авторитарным газом из России. Это не экономика, это не конкуренция, это чистая идеология", — подчеркнул глава МИД.
Трамп, выступая 11 июля на саммите НАТО в Брюсселе, выступил с резкой критикой стран — членов альянса, одобривших строительство газопровода «Северный поток — 2». В частности, он назвал Германию «заложницей России».
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.