Заслуженных тундровиков со следующего года начнут переселять в тепло

В Аксарке на встрече врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями района депутат районной думы Гавриил Лаптандер поднял проблему обеспечения жильём в населённых пунктах тундровиков-пенсионеров. Дмитрий Артюхов подтвердил, что такая программа будет.

«Это часть Народной программы, которая формировалась вместе с общественностью, тундровиками, главами муниципалитетов, — пояснил врио губернатора. — Мероприятия по жилищной политике для тундровиков будут реализовываться уже со следующего года. Запрос большой везде, особенно в самых северных районах. В Приуралье тоже есть список пожилых людей, которые хотели бы переселиться. Условия переселения разрабатываются совместно с региональным институтом жилищного строительства. Будем готовить фонд жилья для заслуженных людей: ветеранов труда, Ямала, тех, кто достиг определённого возраста, посвятив много лет труду в сложных условиях тундры».