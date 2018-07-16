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Заслуженных тундровиков со следующего года начнут переселять в тепло
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Заслуженных тундровиков со следующего года начнут переселять в тепло 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Аксарке на встрече врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с жителями района депутат районной думы Гавриил Лаптандер поднял проблему обеспечения жильём в населённых пунктах тундровиков-пенсионеров. Дмитрий Артюхов подтвердил, что такая программа будет.
«Это часть Народной программы, которая формировалась вместе с общественностью, тундровиками, главами муниципалитетов, — пояснил врио губернатора. — Мероприятия по жилищной политике для тундровиков будут реализовываться уже со следующего года. Запрос большой везде, особенно в самых северных районах. В Приуралье тоже есть список пожилых людей, которые хотели бы переселиться. Условия переселения разрабатываются совместно с региональным институтом жилищного строительства. Будем готовить фонд жилья для заслуженных людей: ветеранов труда, Ямала, тех, кто достиг определённого возраста, посвятив много лет труду в сложных условиях тундры».
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