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Работу над стратегией развития Ямала-2030 планируют завершить к концу года
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Работу над стратегией развития Ямала-2030 планируют завершить к концу года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Работу над стратегией развития Ямало-Ненецкого автономного округа-2030 планируется полностью завершить к концу 2018 года, сообщает правительство ЯНАО.
"На Ямале в настоящее время активно идет разработка важного документа, который определит будущее округа на ближайшие 12 лет, стратегии развития региона-2030. Работа должна быть полностью завершена уже к концу 2018 года", — говорится в сообщении.
Сейчас в правительстве ЯНАО завершается разработка основных приоритетных направлений будущей стратегии, впереди — обсуждение проекта с депутатами законодательного собрания ЯНАО, в широких кругах общественности и среди населения Ямала, а также процесс согласования на федеральном уровне.
"Реализация стратегии развития ЯНАО к 2030 году позволит округу окончательно закрепить позиции лидера российской экономики в Арктике, современной северной территории с еще более высокими стандартами качества жизни и с последовательной политикой соблюдения высоких стандартов экологической безопасности", — охарактеризовал будущий стратегический документ врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Слова главы региона приводит правительство округа.
Работа по формированию основных направлений стратегии развития ЯНАО до 2030 года находится под личным контролем главы региона. В числе приоритетов будущего документа, ранее озвученных Дмитрием Артюховым, — сохранение и преумножение постоянного населения, развитие социальной инфраструктуры, введение новых управленческих технологий, развитие транспортной логистики и дорожной сети, экологическая безопасность и учет интересов коренных малочисленных народов Севера при реализации всех масштабных проектов в округе.
"У нас впереди — реализация масштабных инфраструктурных задач: строительство арктической магистрали Северный широтный ход, запуск новых заводов по сжижению природного газа, выход на шельф, разработка месторождений и, как следствие, все эти проекты привнесут значительные финансовые вливания в окружной бюджет", — отметил Дмитрий Артюхов.
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