Летние каникулы в царстве книг 

Хайкоу, 15 июля /Синьхуа/ — В дни летних каникул многие юные жители Хайкоу вместе с родителями приходят в Библиотеку провинции Хайнань /Южный Китай/, чтобы окунуться в мир книг, пополнить багаж знаний и с пользой провести лето. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 15 июля /Синьхуа/ — В дни летних каникул многие юные жители Хайкоу вместе с родителями приходят в Библиотеку провинции Хайнань /Южный Китай/, чтобы окунуться в мир книг, пополнить багаж знаний и с пользой провести лето. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 15 июля /Синьхуа/ — В дни летних каникул многие юные жители Хайкоу вместе с родителями приходят в Библиотеку провинции Хайнань /Южный Китай/, чтобы окунуться в мир книг, пополнить багаж знаний и с пользой провести лето. Фотографии Синьхуа/Го Чэн Хайкоу, 15 июля /Синьхуа/ — В дни летних каникул многие юные жители Хайкоу вместе с родителями приходят в Библиотеку провинции Хайнань /Южный Китай/, чтобы окунуться в мир книг, пополнить багаж знаний и с пользой провести лето. Фотографии Синьхуа/Го Чэн