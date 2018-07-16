В поселении Шолохово Костромской области отремонтируют жизненно-важную дорогу

В Шолоховском поселении Костромской области планируют отремонтировать главную магистраль, сообщает «KrasnoeNews». Ремонт дороги от главного въезда в поселение до школы обойдется в 10,8 миллионов рублей, причем село оплатит только 5% от стоимости работ. Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» остальную сумму (95% стоимости ремонта) профинансирует областной и федеральный бюджеты.

Ожидается, что в этом году к концу октября будет отреставрировано 668 метров дороги, этим займется «одна из структур Костромаавтодора».

«Фирма надежная, наша, костромская. Поэтому мы думаем, что работы будут качественно и в срок выполнены. Раньше эта дорога была грунтовой, несмотря на то, что мы ее грейдировали, после дожлей она превращалась в непроезжую, а там еще и плавуны и этой весной, из-за обилия снега, она просто вспучилась. Поэтому асфальт здесь просто необходим» — рассказал первый замглавы Красносельского района Лев Виноградов.

Справка: Шолоховское сельское поселение образовано в 2004 году, в его состав входит 25 населенных пунктов. По данным Википедии за 2017 год, в поселении проживало 2,2 тысячи человек.