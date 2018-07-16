«Романовскую аллею» освятили в нижегородском монастыре 15 июля

15 июля в Вознесенском Печерском мужском монастыре митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием состоялось освящение «Романовской аллеи».

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, на ней установлен 21 памятник представителям династии, царствовавшей в России с 1613 по 1917 год.

Завершающим этапом создания аллеи стала установка 11 июля последних восьми бюстов: императора Николая Александровича, императрицы Александры Феодоровны, цесаревича Алексея Николаевича, а также императоров Александра III, Александра II, Николая I, Александра I и Иоанна Антоновича.

«2018 год отмечен в нашей стране трагическим юбилеем — 100-летием убиения государя и его венценосной семьи. К сожалению, многие люди того времени питали недобрые чувства к помазаннику Божию и считали, что именно монархия является причиной каких-то неустройств и проблем России. Но мы знаем, что для России все это обернулось не благоденствием, а чередой трагедий, реками крови и множеством разбитых судеб», — заявил на освящении аллеи митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.