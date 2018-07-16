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Бесплатные спортивные занятия стартовали в Екатериниском парке
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Бесплатные спортивные занятия стартовали в Екатериниском парке 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Екатерининском парке стартовали района бесплатные занятия йогой и гимнастикой цигун для пожилых жителей района, сообщили 13 июля.
Их организовали сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
Уроки проведут опытные педагоги из специализированной студии. Отметим, что занятия состоятся в рамках программы «Московское долголетие».
Желающих посещать тренировки ждут по адресу: улица Большая Екатерининская, дом 27. Узнать расписание занятий можно на официальной странице учреждения в социальной сети. Для участия необходимо записаться в ТЦСО.
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