Бесплатные спортивные занятия стартовали в Екатериниском парке

В Екатерининском парке стартовали района бесплатные занятия йогой и гимнастикой цигун для пожилых жителей района, сообщили 13 июля.

Их организовали сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

Уроки проведут опытные педагоги из специализированной студии. Отметим, что занятия состоятся в рамках программы «Московское долголетие».

Желающих посещать тренировки ждут по адресу: улица Большая Екатерининская, дом 27. Узнать расписание занятий можно на официальной странице учреждения в социальной сети. Для участия необходимо записаться в ТЦСО.