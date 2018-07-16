Дмитрий Башаров проверил состояние работ по благоустройству

Глава управы района Дмитрий Башаров проверил, как проходят работы по благоустройству на территории переулка Васнецова. Об этом сообщили 13 июля.

Глава управы поговорил с жителями района и выслушал их просьбы и пожелания. Кроме того, все желающие смогли задать ему интересующие вопросы.

— Одна из важнейших проблем — закрытие придомовой территории с помощью установленных там ограждений, — написал Дмитрий Башаров на личной странице в социальной сети.

Он добавил, что при установке забора вход обязательно должен быть закрыт.