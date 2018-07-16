Клинцевич сравнил дело Скрипалей с затухающим костром

«Все это напоминает подбрасывание дровишек в затухающий костер. Но жара от костра уже давно нет — один дым, и весь мир только кашляет от него», — сказал сенатор.

Ранее СМИ писали, что внезапно начавшийся ливень предположительно спас экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от смерти. Как рассказал высокопоставленный источник в органах безопасности Великобритании , смертельная доза нервно-паралитического вещества была нанесена на ручку входной двери дома Скрипаля. Однако за несколько минут до того, как её открыли, начался сильный дождь.

4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона. До сих пор Великобритания так и не предоставила доказательств вины Москвы.