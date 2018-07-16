Клинцевич сравнил дело Скрипалей с затухающим костром 

Обвинения британских следователей в том, что Скрипалей могли отравить сотрудники Главного управления Генерального штаба ВС России напоминают подбрасывание дров в затухающий костер, заявил сенатор Франц Клинцевич, сообщает пресс-служба парламентария.
«Все это напоминает подбрасывание дровишек в затухающий костер. Но жара от костра уже давно нет — один дым, и весь мир только кашляет от него», — сказал сенатор.
Ранее газета The New York Times писала, что по мнению британских следователей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы могли быть отравлены действующими или бывшими сотрудниками Главного управления Генерального штаба ВС России.
Ранее СМИ писали, что внезапно начавшийся ливень предположительно спас экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от смерти. Как рассказал высокопоставленный источник в органах безопасности Великобритании, смертельная доза нервно-паралитического вещества была нанесена на ручку входной двери дома Скрипаля. Однако за несколько минут до того, как её открыли, начался сильный дождь.
4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона. До сих пор Великобритания так и не предоставила доказательств вины Москвы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться в 20 странах мира. Он также напомнил, что Россия уничтожила все образцы химического оружия под контролем международных экспертов, и назвал чушью предположения о том, что Москва была заинтересована в покушении на Скрипаля.