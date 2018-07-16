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В Приморье ликвидировали нефтяное пятно у побережья одной из бухт
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В Приморье ликвидировали нефтяное пятно у побережья одной из бухт 

Prim.News 1 час назад
Вопросом занялась прокуратура.
В Приморском крае ликвидировали нефтяное пятно длиной около 500 м и шириной 0,25 м, которое образовалось в акватории бухты Волчанец. Об этом передает VladNews со ссылкой на Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По факту разлива нефтепродуктов проводится проверка.
Между тем, Тихоокеанское управление Росприроднадзора по данному факту обратилось в полицию.
Ранее сообщалось, что инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, который записал мужчина на базе отдыха Волчанец, расположенной в Партизанском районе Приморского края. На кадрах видно, как по побережье загрязнено мазутом. Довольно большие скопления нефтепродуктов тянутся по береговой линии.
Кто-то из подписчиков выдвинул свою версию произошедшего: «Замывка танков на танкере в ночное время на переходе перед бункеровкой в порту, многие так делают, чтобы не платить, только другие миль за 30 отскакивают, но этот, видно, каботажник с открытой границей…» — написал один из читателей.
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