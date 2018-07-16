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Более 146 млн рублей выделили на обновление инфраструктуры Сарапула
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Более 146 млн рублей выделили на обновление инфраструктуры Сарапула 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Фонд развития моногородов, Удмуртская Республика и Сарапул выделили более 146 млн рублей на инфраструктурный проект «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО „Восточный“». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Фонд развития моногородов на реализацию проекта предоставил 82,6 млн рублей, Удмуртия и Сарапул — 63,5 млн  Глава Сарапула Александр Ессен заявил, что средства в первую очередь идут на реконструкцию водопровода на улице Азина, освещение мясокомбината и на ремонт дорог.
Сейчас уже выполнена половина работ по прокладке водопровода. Всего планируется обновить 3 км труб. Это позволит обеспечить водоснабжением не только завод, но и два микрорайона.
Также будет асфальтировано более 200 м дороги, ведущей к производству.
Кроме того, проект предполагает создание около 100 дополнительных рабочих мест.
Все объекты планируют сдать в третьем квартале 2018 года.
Напомним, что в 2017 году Сарапул получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Тогда же была одобрена заявка о софинансировании расходов Удмуртии и Сарапула на реализацию инфраструктурного проекта.
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