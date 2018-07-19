Парламент Киргизии обсудит пенсионное обеспечение трудовых мигрантов

Две важных для сотен тысяч киргизстанцев темы обсудит после открытия новой сессии парламент Киргизии . Законодатели вынесут на заседание вопросы страхования и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. Об этом заявил во время круглого стола в информагентстве «24.kg» в Бишкеке депутат парламента Тазабек Икрамов.

— Поддержать граждан республики, трудящихся за рубежом, необходимо, — утверждает парламентарий. — Их вклад в экономику страны огромен.

По какой схеме будет осуществляться страхование мигрантов, пока неизвестно. В течение последних лет озвучено несколько предложений, включая создание системы государственного страхования выезжающих. А взимать взносы, к примеру, могут даже в авиакассах.

— Каждый мигрант хотя бы раз в год приезжает домой, — поясняет глава партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. — Если договориться с авиаперевозчиками и включать сумму страховки в стоимость билета, в течение года мы сможем охватить 70-80 процентов трудящихся за границей.

По его словам, мигранты не только развивают потребительский рынок на родине и сокращают уровень бедности, обеспечивая денежными переводами почти половину населения республики, но и нередко открывают по возвращении домой производства.

— Данные Госслужбы миграции говорят о том, что более 800 тысяч граждан КР трудятся за рубежом, — сообщил Молдокматов. — А согласно неофициальным данным, трудовыми мигрантами являются более миллиона киргизстанцев. Каждый обеспечивает семью из трех-четырех человек, а некоторые выступают реальными инвесторами. Они готовы вкладывать в экономику страны и больше, но нужно создать для них условия.

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