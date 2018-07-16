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Загруженность московских дорог оценивается в три балла
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Загруженность московских дорог оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 1 час назад
Загруженность дорог в столице оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, на МКАД затруднения в движении возникли в районах: Вешняки, Выхино-Жулебино, Бирюлево Восточное и Западное, Тропарево-Никулино, Южное и Северное Тушино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Калужском, Боровском, Минском, Новорижском шоссе, Октябрьском проспекте. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Можайском шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах, ул. Липецкая.
Третье транспортное кольцо загружено на ул. Нижняя Масловка, ул. Сущевский Вал, ул. Автозаводская, а также на Автозаводском мосту и в районе Московского Международного делового центра «Москва Сити».
В центре столицы затруднения образовались на Садовом кольце (Самотечная эстакада, ул. Земляной Вал), а также на ул. Тверская, Москворецкой набережной, ул. Большая Якиманка, Большом и Малом Каменных мостах, ул. Серафимовича, ул. Балчуг.
По прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», ближайшие пять часов дороги Москвы будут свободны.
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