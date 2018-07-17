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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов
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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на западе (в районе Кунцево), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), юге (в районе Чертаново Южное), востоке (в районе Восточное Измайлово); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово), севере (в районах Дмитровский и Левобережный), западе (в районе Можайский), юге (в районе Бирюлево Западное и Восточное, Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Киевском и Боровском шоссе, а также на Ленинградском шоссе (в обоих направлениях).
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 10 км/ч до 50 км/ч. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на ул. Варварка, Большая Лубянка, Воронцово Поле, Ильинка, Неглинная, Петровка, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, Пятницкая, в Китайгородском проезде и на Новой площади.
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