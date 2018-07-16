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«Перекресток» оштрафовали за просроченную колбасу
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«Перекресток» оштрафовали за просроченную колбасу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил привлечь АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности в виде штрафа в 160000 рублей с конфискацией продукции.
Как следует из материалов дела, с 30 января по 27 февраля 2018 года управлением Роспотребнадзора была проведена внеплановая выездная проверка в магазинах «Пятерочка 2557» и «Пятерочка 3085», расположенных в Орле на улице 8-е Марта и в Нарышкино на улице Ленина. Там установлены нарушения требований технических регламентов и обязательных требований к процессам реализации продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Специалисты нашли просроченные мясные изделия: почти два килограмма шпикачек, полкилограмма сервелата, семь упаковок карбоната. Общая цена товара, которому не место на полках, всего около 1500 рублей.
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