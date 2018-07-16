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Екатеринбургскую «Золушку» передали в руки следователям
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Екатеринбургскую «Золушку» передали в руки следователям 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге должностные лица муниципального предприятия «Золушка», которое занималось организацией питания школьников, попали под «уголовку». Следователи усмотрели в их действиях злоупотребление полномочиями, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Ранее проверка на предприятии выявила многочисленные нарушения. В частности, открытые данные об объемах и стоимости закупаемых продуктов не соответствовали действительности. Порой стоимость продукции завышали до 290%. Кроме того, на кухнях школ были найдены просроченные продукты и продукты без документов, гнилые овощи и фрукты.
Установлено также, что ЕМУП «Золушка» закупал продукцию у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции.
Следует напомнить, что прокуратура начала проверку «Золушки» после того, как было зафиксировано несколько случаев отравления детей. По итогам в адрес главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба было внесено представление с требованием устранить нарушения. В начале июля стало известно, что ЕМУП планируют реорганизовать в ОАО. В администрации сообщили, что на первых порах 100% акций будут принадлежать муниципалитету, а в дальнейшем может быть принято решение о продаже акций частному бизнесу.
Ранее по теме: Кормили гнилью: грязный след «Золушки» еще в 6 школах Екатеринбурга Перед уральской «Золушкой» замаячила уголовная статья Травившую детей столовую в Екатеринбурге преобразуют
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