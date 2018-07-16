В день города по центру Кургана пройдёт автокавалькада

День города в этом году отметят 25 августа

Главным событием дня города, который жители отметят 25 августа, станет шествие сотрудников курганских предприятий и организаций и автокавалькада от Троицкой площади по улице Ленина, по центральной площади и по улице Гоголя, сообщает пресс-служба администрации. На совещании по подготовке праздника также отметили, что на центральной сцене выступит известная рок-группа «Рондо».

В течение дня в городе будут работать и другие развлекательные площадки и выставки под открытым небом. Главная будет располагаться на улице Володарского. Кондитерские компании и пекарни приглашают участвовать в гастрономическом конкурсе «Ягодный бум!», где на суд жюри и горожан представят варенье, пироги и торты с ягодами. Завершится праздник салютом.