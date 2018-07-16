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На ЧМК отпраздновали день металлурга и 75-летние предприятия
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На ЧМК отпраздновали день металлурга и 75-летние предприятия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Коллектив Челябинского металлургического комбината отметил профессиональный праздник. Ко Дню металлурга 260 лучших работников предприятия получили награды и поощрения. А традиционный вечерний концерт с участием приглашенных звезд собрал около 4 тысяч зрителей.
За достижения на производстве и высокую организацию труда звание «Почётный металлург» присвоили 5 работникам. Также металлургам вручили почётные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Губернатора и Заксобрания Челябинской области, Администрации Челябинска и городской Думы. Фотографии 150 сотрудников ЧМК украсили обновленный Стенд почета комбината.
«Сегодня ЧМК — флагман металлургии России. Комбинат ставит во главу угла модернизацию цехов, стремление к производству качественной продукции, востребованной на рынке. Мы уже сделали многое, и нас ждут новые амбициозные проекты и планы. Я уверен, что у комбината блестящее будущее, ведь у нас работают настоящие профессионалы, добросовестные труженики, преданные выбранной профессии», — поздравил коллег управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.
«Вы всегда были кузницей кадров, и всегда были технологическими лидерами и Советского Союза, и современной истории Российской Федерации. Очень радует, что и в настоящее время проходит техническое перевооружение, появляются новые агрегаты, осваивается новый сортамент», — присоединисля к поздравлениям губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Праздничный вечер продолжил большой концерт, который прошёл на стадионе спорткомплекса «Металлург» и собрал около 4 тысяч гостей. На сцене выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры комбината, а также музыкальная группа Reflex. Праздник завершился красочным фейерверком.
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