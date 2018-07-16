На ЧМК отпраздновали день металлурга и 75-летние предприятия

Коллектив Челябинского металлургического комбината отметил профессиональный праздник. Ко Дню металлурга 260 лучших работников предприятия получили награды и поощрения. А традиционный вечерний концерт с участием приглашенных звезд собрал около 4 тысяч зрителей.

«Сегодня ЧМК — флагман металлургии России . Комбинат ставит во главу угла модернизацию цехов, стремление к производству качественной продукции, востребованной на рынке. Мы уже сделали многое, и нас ждут новые амбициозные проекты и планы. Я уверен, что у комбината блестящее будущее, ведь у нас работают настоящие профессионалы, добросовестные труженики, преданные выбранной профессии», — поздравил коллег управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

«Вы всегда были кузницей кадров, и всегда были технологическими лидерами и Советского Союза, и современной истории Российской Федерации. Очень радует, что и в настоящее время проходит техническое перевооружение, появляются новые агрегаты, осваивается новый сортамент», — присоединисля к поздравлениям губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Праздничный вечер продолжил большой концерт, который прошёл на стадионе спорткомплекса «Металлург» и собрал около 4 тысяч гостей. На сцене выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры комбината, а также музыкальная группа Reflex. Праздник завершился красочным фейерверком.