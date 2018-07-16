С 1 августа в Казани запускают раздельный сбор мусора

Раздельный сбор мусора начнут внедрять в Авиастроительном районе Казани с 1 августа, сообщает пресс-служба исполкома.

На 109 контейнерных площадках установят 428 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета. Первые предназначены для сортируемых сухих отходов, пригодных для промышленной переработки. К ним относятся газеты, тетради, писчая бумага, картон, стеклянные банки, бутылки, битое стекло, пластиковые бутылки от молока, воды, пива и других жидкостей, канистры, ведра, тазы, полиэтиленовые пакеты и пленка, металлические банки из под напитков и консервов, крышки, аэрозольные баллончики и другое железо

Контейнеры с серой наклейкой — для несортируемых влажных и прочих отходов. К этой категории относятся пищевые отходы, а также журналы, рекламные буклеты, листовки, плакаты из глянцевой бумаги, пенопластовые лотки от готовых продуктов, стаканчики от кофе на вынос, упаковки тетрапак от молока, кефира, соков, пакеты от чипсов, хрустящие прозрачные коробки от тортов, пирожных, салатов, одежда, текстиль, обувь, мокрые тряпки, ветошь, замоченный картон и бумагу и прочие влажные или мокрые отходы. Весь этот мусор будет направляться на полигон ТБО для захоронения.

Кроме того, исполком объявил конкурс на приобретение более 80 экобоксов для сбора опасных отходов — батареек, ртутных, люминесцентных энергосберегающих ламп, градусников. 10 из них будут также установлены в Авиастроительном районе.