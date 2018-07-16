Ещё
Нефтяники выпустили в большое плавание мальков пеляди и муксуна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нефтяники выпустили в большое плавание мальков пеляди и муксуна 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обеспечила пополнение биоресурсов Обь-Иртышского бассейна.
В «большую воду» выпустили более 2,5 млн мальков пеляди и муксуна. По Оби молодь ценной промысловой рыбы доберется до Обской губы, а спустя 4-6 лет зрелые особи вернутся на нерест в реки и озера Ямала и Югры.
В течение двух месяцев мальков выращивали в озере Айтор (ХМАО), где для этого созданы благоприятные условия, — сообщает пресс-центр «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Работы по заказу нефтедобывающего предприятия выполнял филиал по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Югре Федерального государственного бюджетного учреждения «Нижнеобьрыбвод».
«Оздоровление региональной водной системы — одно из направлений нашей природоохранной программы. Мы стремимся не только минимизировать экологические риски при нефтедобыче, но и влиять на воспроизводство рыбных запасов Обь-Иртышского бассейна, поддерживая баланс водной экосистемы всего региона», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков.
ИА Север-Пресс: последние новости
За ситуацией на понтонной переправе через Пур можно следить с телефона Экономично и экологично. Мобильную энергоустановку на СПГ представили на ИННОПРОМе Вадим Яковлев: Новые ледоколы укрепят лидерство «Газпром нефти» в Арктике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»74
Глава Хорватии вступилась за Россию
Лепс опозорился на свадьбе друга88
Песков рассказал о новом российском оружии105
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение