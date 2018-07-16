Нефтяники выпустили в большое плавание мальков пеляди и муксуна

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обеспечила пополнение биоресурсов Обь-Иртышского бассейна.

В «большую воду» выпустили более 2,5 млн мальков пеляди и муксуна. По Оби молодь ценной промысловой рыбы доберется до Обской губы, а спустя 4-6 лет зрелые особи вернутся на нерест в реки и озера Ямала и Югры

В течение двух месяцев мальков выращивали в озере Айтор (ХМАО), где для этого созданы благоприятные условия, — сообщает пресс-центр «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Работы по заказу нефтедобывающего предприятия выполнял филиал по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Югре Федерального государственного бюджетного учреждения «Нижнеобьрыбвод».

«Оздоровление региональной водной системы — одно из направлений нашей природоохранной программы. Мы стремимся не только минимизировать экологические риски при нефтедобыче, но и влиять на воспроизводство рыбных запасов Обь-Иртышского бассейна, поддерживая баланс водной экосистемы всего региона», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков.